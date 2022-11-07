The Guardian: около 80% жителей Европы пошли на вынужденное сокращение расходов

Примерно 80% опрошенных изданием The Guardian жителей европейских стран в последние месяцы решили сократить размер своих расходов на фоне финансовой неустойчивости местных экономик.
Около 62% респондентов заявили, что стали меньше тратить на поездки, 47% стали экономить на отоплении своих жилищ. Кроме того, многие респонденты стали пропускать прием пищи — 29%, а еще 40% начали искать вторую работу.
Журналисты издания подчеркнули, что наиболее пострадавшей страной стала Греция. Там 68% участников опроса указали на то, что их покупательная способность из-за энергокризиса и роста инфляции упала «намного» или «немного» с 2019 года. За ней следуют Франция (63%), Италия (57%), Германия (54 %) и Великобритания (48%). Замыкает первую «шестерку» Польша. Там вышеуказанный показатель находится в пределах 38%.