Суд Москвы заочно арестовал учителя онлайн-школы Крылову за участие в «Левом сопротивлении»

Мещанский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте педагога одной из онлайн-школ Алены Крыловой по делу об участии в экстремистском сообществе «Левое сопротивление». Об этом сообщает ТАСС.
По решению суда Крылову объявили в международный розыск. Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области в ноябре 2021 года возбудили уголовное дело в отношении участников экстремистского движения.
Среди фигурантов — томский журналист RusNews Игорь Кузнецов, активисты Кирилл Котов и Сергей Кирсанов, профсоюзный деятель Андрей Романов, получивший убежище в Финляндии, а также Дарья Полюдова, осужденная на шесть лет за призывы к террористической деятельности.