Суд Москвы заочно арестовал учителя онлайн-школы Крылову за участие в «Левом сопротивлении»

Среди фигурантов — томский журналист RusNews Игорь Кузнецов, активисты Кирилл Котов и Сергей Кирсанов, профсоюзный деятель Андрей Романов, получивший убежище в Финляндии, а также Дарья Полюдова, осужденная на шесть лет за призывы к террористической деятельности.