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Саша Стоун ответил Дане Милохину за оскорбление Вали Карнавал

Шоу-бизнес
Саша Стоун ответил Дане Милохину за оскорбление Вали Карнавал

Российский блогер Саша Стоун ответил тиктокеру Дане Милохину, который оскорбил его невесту Валю Карнавал.

Ранее Милохин ответил на вопрос об отношениях с Карнавал. Звезда «Ледникового периода» назвал свою коллегу «использованной» и отметил, что не стал бы заводить с ней роман. Жених оскорбленной девушки не стал молчать и сделал ответное заявление.

«История жизни у многих была сложная, но оставаться в осознанном возрасте абсолютно глупым, необразованным созданием — это выбор человека. Живи своей уже почти никому не интересной жизнью. Оглядывайся и продолжай идти на дно, глупый мальчишка», – цитирует Стоуна «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее Милохин принял неожиданное решение покинуть шоу «Ледниковый период» и оставить на половине пути свою партнершу по проекту, чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву. Молодого артиста заменил звезда сериала «Последний аксель» Федор Федотов.
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