Саша Стоун ответил Дане Милохину за оскорбление Вали Карнавал

Ранее Милохин ответил на вопрос об отношениях с Карнавал. Звезда «Ледникового периода» назвал свою коллегу «использованной» и отметил, что не стал бы заводить с ней роман. Жених оскорбленной девушки не стал молчать и сделал ответное заявление.