Саша Стоун ответил Дане Милохину за оскорбление Вали Карнавал

Российский блогер Саша Стоун ответил тиктокеру Дане Милохину, который оскорбил его невесту Валю Карнавал.
Ранее Милохин ответил на вопрос об отношениях с Карнавал. Звезда «Ледникового периода» назвал свою коллегу «использованной» и отметил, что не стал бы заводить с ней роман. Жених оскорбленной девушки не стал молчать и сделал ответное заявление.
«История жизни у многих была сложная, но оставаться в осознанном возрасте абсолютно глупым, необразованным созданием — это выбор человека. Живи своей уже почти никому не интересной жизнью. Оглядывайся и продолжай идти на дно, глупый мальчишка», – цитирует Стоуна «Вечерняя Москва».
Напомним, ранее Милохин принял неожиданное решение покинуть шоу «Ледниковый период» и оставить на половине пути свою партнершу по проекту, чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву. Молодого артиста заменил звезда сериала «Последний аксель» Федор Федотов.