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«Вместе поджаривать шашлыки»: Лукашенко обратился к странам-соседям с необычным предложением

Политика
«Вместе поджаривать шашлыки»: Лукашенко обратился к странам-соседям с необычным предложением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность пожарить шашлыки вместе со странами-соседями. Слова главы государства привели корреспонденты информагентства «БелТА».

По его мнению, Литве, Латвии, Польше и Украине следует понять, что в республике проживают «мирные люди», которые не желают военных конфликтов.

«Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки», — признался Лукашенко в беседе с представителями СМИ на чемпионате по колке дров.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность, что народ должен быть свидетелем «движухи» во власти страны. Лукашенко обратил внимание, что госсистеме необходимо совершенствоваться.
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