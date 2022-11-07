Oil and Natural Gas Corporation просит оператора «Сахалина-1» сохранить свою долю в проекте

Председатель и управляющий директор ONGC Раджеш Шривастава на конференции Adipec в Абу-Даби сообщил, что его компания намерена уведомить российское правительство о желании сохранить долю в проекте «Сахалин-1». По его словам, «это определенно будет сделано», для ONGC важно участие в проектах России.