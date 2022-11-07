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Oil and Natural Gas Corporation просит оператора «Сахалина-1» сохранить свою долю в проекте

Экономика
Oil and Natural Gas Corporation просит оператора «Сахалина-1» сохранить свою долю в проекте

Индийская нефтегазовая госкорпорация Oil and Natural Gas Corporation обратилась к новому российскому оператору проекта «Сахалин-1» с просьбой сохранить свою долю в этом проекте. Такую информацию опубликовано агентство Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства подтвердил информацию, что ONGC подала заявку на сохранение своей доли в дальневосточном проекте.

Председатель и управляющий директор ONGC Раджеш Шривастава на конференции Adipec в Абу-Даби сообщил, что его компания намерена уведомить российское правительство о желании сохранить долю в проекте «Сахалин-1». По его словам, «это определенно будет сделано», для ONGC важно участие в проектах России.

Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1».
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