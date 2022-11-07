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IRNA: Иран добился значительных успехов в развитии ракетных технологий

Армия
IRNA: Иран добился значительных успехов в развитии ракетных технологий

Иран добился значительных успехов в развитии ракетных технологий. Об этом заявил министр обороны Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Реза Аштиани, передает информагентство IRNA.

Сообщается об успешном завершении испытаний зенитного ракетного комплекса Bavar 373, способного поражать баллистические ракеты противника на расстоянии свыше 300 километров. Комплекс использует ракеты Sayad B-4 повышенной дальности.

Предполагается, что ЗРК Bavar 373 может быть использован для противодействия разведывательными самолетами AWACS. Кроме этого, информагентство сообщает, что в Иране создали новую ракету-носитель Qaem 100, при помощи которой Тегеран сможет выводить на околоземную орбиту по одному спутнику в месяц.
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