IRNA: Иран добился значительных успехов в развитии ракетных технологий

Предполагается, что ЗРК Bavar 373 может быть использован для противодействия разведывательными самолетами AWACS. Кроме этого, информагентство сообщает, что в Иране создали новую ракету-носитель Qaem 100, при помощи которой Тегеран сможет выводить на околоземную орбиту по одному спутнику в месяц.