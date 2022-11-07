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Песни «Ласкового мая» исчезли из «ВКонтакте» после смерти основателя группы Сергея Кузнецова

Общество
Песни «Ласкового мая» исчезли из «ВКонтакте» после смерти основателя группы Сергея Кузнецова

Песни группы «Ласковый май» исчезли из социальной сети «ВКонтакте» после смерти основателя коллектива и автора хита «Белые розы» Сергея Кузнецова.

Продюсер Андрей Разин ранее сообщал, что хочет отсудить права на композиции у родственников покойного солиста коллектива Юрия Шатунова. Он планировал удалить песни из Сети и размещать их только на своих площадках, сообщает издание URA.RU.

7 ноября стало известно о смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Композитор скончался на 59-м году жизни в Оренбурге. Церемония прощания состоится 13 ноября.
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