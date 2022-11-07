Песни «Ласкового мая» исчезли из «ВКонтакте» после смерти основателя группы Сергея Кузнецова

Песни группы «Ласковый май» исчезли из социальной сети «ВКонтакте» после смерти основателя коллектива и автора хита «Белые розы» Сергея Кузнецова.
Продюсер Андрей Разин ранее сообщал, что хочет отсудить права на композиции у родственников покойного солиста коллектива Юрия Шатунова. Он планировал удалить песни из Сети и размещать их только на своих площадках, сообщает издание URA.RU.
7 ноября стало известно о смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Композитор скончался на 59-м году жизни в Оренбурге. Церемония прощания состоится 13 ноября.