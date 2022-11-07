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Власти Турции предложат продлить продуктовую сделку на год

Экономика
Власти Турции предложат продлить продуктовую сделку на год

Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на один год. Об этом говорится в сообщении министерства обороны республики.

Действие соглашения, заключенного летом в Стамбуле, истекает 19 ноября 2022 года. Решение Москвы возобновить свое участие в сделке не означает, что она будет продлена после этого срока, акцентировал ранее внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия 2 ноября возобновила участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не станет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях.
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