Власти Турции предложат продлить продуктовую сделку на год

Действие соглашения, заключенного летом в Стамбуле, истекает 19 ноября 2022 года. Решение Москвы возобновить свое участие в сделке не означает, что она будет продлена после этого срока, акцентировал ранее внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.