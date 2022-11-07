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Советник главы офиса Зеленского озвучил позицию Киева по переговорам с Москвой

Политика
Советник главы офиса Зеленского озвучил позицию Киева по переговорам с Москвой

Киевский режим никогда не отказывался от переговорного процесса с Россией, заявил советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам политика, в первую очередь Киев хочет добиться от Москвы вывода российских войск с территории Украины.

«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — сказал советник Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил об уважительном отношении Москвы к украинскому народу.
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