Советник главы офиса Зеленского озвучил позицию Киева по переговорам с Москвой

Киевский режим никогда не отказывался от переговорного процесса с Россией, заявил советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По словам политика, в первую очередь Киев хочет добиться от Москвы вывода российских войск с территории Украины.
«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — сказал советник Зеленского.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил об уважительном отношении Москвы к украинскому народу.