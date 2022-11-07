Звезды «Русского Радио» отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Агитбригада «Русского Радио» приехала с концертом в Кострому. В рамках мероприятия выступили артисты Елена Север, ВладиМир, Оскар Кучера, ЮрКисс и скрипачка ROXANA. После мероприятия звезды передали в воинскую часть гуманитарную помощь.