Звезды «Русского Радио» отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Звезды «Русского Радио» поддержали боевой дух военнослужащих в мобилизационном пункте в Костроме. После мероприятия артисты передали гуманитарную помощь участникам вынужденной спецоперации на Украине.
Агитбригада «Русского Радио» приехала с концертом в Кострому. В рамках мероприятия выступили артисты Елена Север, ВладиМир, Оскар Кучера, ЮрКисс и скрипачка ROXANA. После мероприятия звезды передали в воинскую часть гуманитарную помощь.
«Мы не могли приехать только с песнями и собрали то, что может пригодиться, на наш взгляд. И надеемся, что помогли», – цитирует ЮрКисса пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Напомним, агитбригады «Русского Радио» стартовали 20 октября. В будущем артисты планируют посетить с концертами ряд российских городов.