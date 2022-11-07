Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезды «Русского Радио» отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Общество
Звезды «Русского Радио» отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Звезды «Русского Радио» поддержали боевой дух военнослужащих в мобилизационном пункте в Костроме. После мероприятия артисты передали гуманитарную помощь участникам вынужденной спецоперации на Украине.

Агитбригада «Русского Радио» приехала с концертом в Кострому. В рамках мероприятия выступили артисты Елена Север, ВладиМир, Оскар Кучера, ЮрКисс и скрипачка ROXANA. После мероприятия звезды передали в воинскую часть гуманитарную помощь.

«Мы не могли приехать только с песнями и собрали то, что может пригодиться, на наш взгляд. И надеемся, что помогли», – цитирует ЮрКисса пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Напомним, агитбригады «Русского Радио» стартовали 20 октября. В будущем артисты планируют посетить с концертами ряд российских городов.
русская медиагруппа агитбригада кострома русское радио артисты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду