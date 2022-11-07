Президент ЦАР Туадера посетил климатическую конференцию в Египте

Каир, 7 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Шарм-эш-Шейх на 27-ю Конференцию ООН по климатическим изменениям (COP-27).
Цель мероприятия — согласовать план действий по сокращению выбросов парниковых газов. Они являются одной из причин изменения климата с катастрофическими последствиями для человечества.
Лидер Центральноафриканской Республики представит коллегам свою стратегию по борьбе с глобальным потеплением, которая основана на сохранении разнообразия биологических видов.
Ранее президент ЦАР принял участие во второй внеочередной сессии Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Лидеры государств обсудили способы урегулирования политического кризиса, который образовался на фоне митингов в Республике Чад.
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