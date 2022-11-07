Депутат Завальный о заявлении Бербок по климату и энергоресурсам: «Девушка не в себе»

Депутат Государственной думы РФ, глава Комитета по энергетике Павел Завальный назвал заявление главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о глобальном потеплении «махровым политическим популизмом».
Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила о необходимости как можно скорее отказаться от использования ископаемых видов энергоресурсов, таких как нефть, газ и уголь, чтобы препятствовать глобальному потеплению. Эти слова немецкого министра прозвучали в связи с началом 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
Завальный пояснил корреспонденту ФАН, почему Бербок заявляет решение, которое гарантированно добьет экономику ФРГ, тем более, в условиях бушующего в Европе энергетического кризиса.
«Очередное ее заявление — такой махровый политический популизм, желание объяснить ошибки энергетического кризиса — вот то, что случилось, и просто в разы выросшую стоимость энергоресурсов. Для всех потребителей, промышленности, это привело к последствиям, тяжелым для экономики Германии, Европы и всего мира», — оценил политик причины энергокризиса.
Вот было Парижское соглашение, к нему присоединились многие страны, к амбициозной цели: к 2010 году не более 1,5-2% роста температуры, и каждая страна начала в этом направлении работать, включая Россию, напомнил парламентарий. Но поспешное снижение финансирования тяжелой энергетики, тех же углеводородов, сокращение почти в полтора раза ежегодного финансирования привело к тому, что цены начали расти, экономика начала стагнировать во всем мире.
В моменте невозможно заместить ископаемые виды топлива на другие виды, это просто невозможно. И та же водородная энергетика появится не раньше, чем через 20-30 лет. Да, научный прогресс не остановишь, но и ускорить его крайне сложно. За это надо заплатить большие деньги, и вложенные средства будут значительно выше, чем полученный эффект, продолжил Завальный.
«Она (Анналена Бербок. — Прим. ФАН) занимается этим популизмом, наверное, чтобы обосновать рост цен вопросом безопасности — вообще, глупость полная. По всем оценкам, к 2040 году на фоне роста спроса на энергию в мире, а она растет на 18-20%, мировой характер воздействия вообще не изменится. Уже сегодня мировой баланс занимает 54%. Ожидается снижение максимум до 52-50%. И любые попытки волюнтаристические приведут к кризисам и непредсказуемым последствиям. И отказу от такого вида топлива как газ — самого экологичного топлива. Самый быстрый путь к водородной энергетике — это как раз газ. Водород снижает нагрузку на экологию. А вот такие решения приводят к ренессансу угольной генерации. И сейчас спрос на уголь как никогда высокий. Та же Германия начинает запускать угольные электростанции, которые давно остановила. В общем, полный нонсенс. Мне кажется, такое впечатление возникает от нее (я с ней лично знаком), что девушка не себе. Просто не в себе, когда делает такие заявления, такие вещи. Будущее, прошлое и вообще на какую аудиторию рассчитывает, что хочет достичь? Когда понимаешь ситуацию, волосы дыбом становятся от этих заявлений», — подытожил депутат Госдумы РФ.
Ранее Павел Завальный рассказал ФАН о возможности высвобождения российской нефти на экспорт.