Депутат Завальный о заявлении Бербок по климату и энергоресурсам: «Девушка не в себе»

Вот было Парижское соглашение, к нему присоединились многие страны, к амбициозной цели: к 2010 году не более 1,5-2% роста температуры, и каждая страна начала в этом направлении работать, включая Россию, напомнил парламентарий. Но поспешное снижение финансирования тяжелой энергетики, тех же углеводородов, сокращение почти в полтора раза ежегодного финансирования привело к тому, что цены начали расти, экономика начала стагнировать во всем мире.