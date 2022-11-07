Кардиолог Палеев объяснил, из-за чего отекают ноги и быстро наступает усталость

Проблемы с сердцем могут проявляться в виде косвенных с первого взгляда симптомов, предупредил кардиолог Филипп Палеев.
Плохая переносимость физических нагрузок и появление отечности ног указывает на возможные проблемы с сердцем. Если человек раньше спокойно поднимался по лестнице, а теперь ему дается это с трудом, то стоит насторожиться, передает «Газета.Ru».
«Если вы заметили, что вам стало трудно надевать привычную обувь из-за того, что она стала более тесной. Этот признак не такой специфический, но отечность ног часто бывает связана с работой сердца», — уточнил Палеев.
Так называемая «болезнь ветрит» является еще одним неочевидным симптомом сердечных недугов. При ней человек часто останавливается во время ходьбы из-за боли в ногах.