Канадская Enbridge одобрила расширение газопровода T-South на сумму 2,65 млрд долларов

Расширение южной части ее системы T-South увеличит пропускную способность на 300 млн ф3/сутки. Трубопровод будет обслуживать клиентов на северо-западе Тихого океана и в южной части Британской Колумбии, а также проект Woodfibre LNG, в котором Enbridge выкупила долю в объеме 1,5 млрд канадских долларов.