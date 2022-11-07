Канадская Enbridge одобрила расширение газопровода T-South на сумму 2,65 млрд долларов

Канадская энергетическая инфраструктурная компания Enbridge Inc заявила о расширении южного сегмента своей газопроводной системы Британской Колумбии (BC) на 3,6 млрд канадских долларов (2,65 млрд долларов США) после высокого клиентского спроса.
Расширение южной части ее системы T-South увеличит пропускную способность на 300 млн ф3/сутки. Трубопровод будет обслуживать клиентов на северо-западе Тихого океана и в южной части Британской Колумбии, а также проект Woodfibre LNG, в котором Enbridge выкупила долю в объеме 1,5 млрд канадских долларов.
Организация планирует подать заявку на расширение T-South в 2024 год и собирается приступить к соответствующей работе в 2028 году.