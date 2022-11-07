Bloomberg: перевозки нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума

Экспорт российской нефти морским путем на неделе до 4 ноября взлетел до максимального за последние пять месяцев значения. Поводом для этого стало наступление времени введения санкций на такие поставки со стороны Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики портала уточнили, что перевозимые объемы достигали уровня в 3,6 млн баррелей в день. Танкеры, отправляющиеся из балтийских и арктических портов, спешат достичь пункта своего назначения до того момента, как начнут действовать новые ограничения для российской нефти. Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря.
Самый серьезный рост, по итогам прошлой недели, продемонстрировали поставки из Мурманска. Путь оттуда до игроков на азиатском рынке дольше, чем из портов на Балтике или на Черном море. Скачок показателей также может отражать попытку российских компаний успеть доставить энергоресурс до покупателей по всему миру до введения новых запретов.