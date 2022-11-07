Bloomberg: перевозки нефти из России по морю достигли пятимесячного максимума

Самый серьезный рост, по итогам прошлой недели, продемонстрировали поставки из Мурманска. Путь оттуда до игроков на азиатском рынке дольше, чем из портов на Балтике или на Черном море. Скачок показателей также может отражать попытку российских компаний успеть доставить энергоресурс до покупателей по всему миру до введения новых запретов.