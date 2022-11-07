Экс-начальник новгородской колонии ответит в суде за гибель заключенного из-за халатности

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о смертельной халатности в отношении бывшего начальника исправительной колонии в городе Валдай. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новгородской области.
По версии следователей, фигурант не исполнял обязанности по обеспечению пожарной безопасности в учреждении, несмотря на то, что знал о нарушениях. В результате в декабре 2021 года в штрафном изоляторе вспыхнул пожар.
Жертвой ЧП стал один заключенный, еще трое получили различные повреждения. Колонии №4 был причинен ущерб в значительном размере. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.