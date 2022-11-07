Керченские дети написали письма и нарисовали открытки для героев спецоперации

Жительница Керчи Вероника Котькова объявила акцию «Я — Победа» для поддержки десантников, которые участвуют в специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Частью этой акции стала инициатива «Письмо из дома», в рамках которой десятки керченских дошколят, школьников и студентов написали письма, подготовили открытки, а некоторые даже нарисовали настоящие картины для героев СВО.
Все это вместе с гумпомощью передадут лично военнослужащим 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Приморского края. На сегодняшний день бойцы находятся почти в 12 тыс. километрах от родного дома, и близкие не имеют возможности помочь своим защитникам. Поэтому акция «Я — Победа» создана для поднятия боевого духа.
«Здравствуй, солдат. Пишет тебе ученица 1А класса Якушевская Лиза. Хочу сказать Вам спасибо за то, что Вы защищаете нас и нашу Родину. Мы болеем за Вас всей душой! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми. Желаю победы. Я верю что победите», — гласит одно из трогательных писем от маленькой жительницы Керчи.
Сообщается, что все письма уже дошли до своих адресатов. Десантники передали «спасибо» каждому, кто поддерживает, переживает и ждет.
«Сегодня наша задача — подарить тепло и заботу, поддерживать и верить в наших героев. Ведь каждый из них — герой, независимо от его должности и звания. И наша любовь им нужна, даже если мы с ними не знакомы!», — подчеркнула Вероника Котькова и добавила, что сбор гумпомощи и писем для военнослужащих продолжается.
Другие волонтеры в рамках акции «Ветеранские вести» — фронту!» в середине октября передали ополчению ДНР комплекты ружей против дронов ПАРС СТУПОР, а также свыше 500 комплектов теплого нательного белья и предметов гигиены солдатам ВС РФ и НМ ЛНР.