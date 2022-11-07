Керченские дети написали письма и нарисовали открытки для героев спецоперации

Все это вместе с гумпомощью передадут лично военнослужащим 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Приморского края. На сегодняшний день бойцы находятся почти в 12 тыс. километрах от родного дома, и близкие не имеют возможности помочь своим защитникам. Поэтому акция «Я — Победа» создана для поднятия боевого духа.