Рыночный аналитик Александр Багманов рассказал об изменении курса рубля

В настоящий момент рубль укрепляется благодаря высоким ценам на энергоносители и реакции рынка на сообщения о снятии санкций. Однако в долгосрочной перспективе российская валюта, вероятнее всего будет постепенно ослабевать. Об этом рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.