Рыночный аналитик Александр Багманов рассказал об изменении курса рубля

В настоящий момент рубль укрепляется благодаря высоким ценам на энергоносители и реакции рынка на сообщения о снятии санкций. Однако в долгосрочной перспективе российская валюта, вероятнее всего будет постепенно ослабевать. Об этом рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
Рубль по итогам пятницы закрылся небольшим снижением. На полпроцента доллар подрос с отметки 61,8 до отметки 62,1. Сегодня рубль уже начал укрепляться, остановившись на отметке 61 за доллар.
«Пока что по рублю не выходило каких-то значимых сообщений. Единственное позитивное — появились сообщения, что ООН собирается частично снять ограничения на вывоз зерна из России. Также поддержку некоторую оказывает то, что растут цены на нефть и, соответственно, объем экспортной выручки увеличивается. Экспортеры сейчас все равно будут продавать валюту, дабы избежать возможных проблем с санкциями. Но при этом введение потолка цен на российскую нефть может как раз-таки сократить объем валютной выручки. Введение эмбарго со стороны ЕС в декабре тоже будут ее сокращать. Но при этом постепенно продолжает устанавливаться параллельный импорт. И на этом фоне пока что тенденция к ослаблению рубля остается актуальной. Но оно будет более плавным. К концу года ожидаем, что все-таки рубль опустится примерно до отметки 65 за доллар», — рассказал эксперт.
Официально установленный ЦБ курс валюты на 8 ноября составляет 61,24 руб. за доллар США и 60,90 руб. за евро.