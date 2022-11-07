Европейцы начинают задумываться о смене элит, отстаивающих интересы США

Член Союза свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен возмущается той настойчивости, с которой правительство Финляндии милитаризует свою страну на фоне того, что многие финны подумывают о самоубийстве из-за отсутствия средств к существованию. По его словам, всем здравомыслящим людям в Европе очевидно, что конфликт с Россией приведет к глобальной катастрофе, но они еще не готовы бороться с гегемонией США, которые диктуют европейцам свои условия.
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Финляндии партии оружия, общей стоимостью около 535 миллионов долларов. Об этом сообщает крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat. Как уточнил портал Military Leak, одобрение США новой военной поставки для Финляндии со столь немалой стоимостью распространяется не только на управляемые боеприпасы, но и на сами системы РСЗО GMLRS «и сопутствующее оборудование».
По словам Кости Хейсканена, в связи с этим в парламенте Финляндии разгорелась жаркая дискуссия, потому что некоторые финские политики задумались о перспективах своей карьеры, понимая, что такие траты на фоне обнищания населения финны им не простят.
«Финляндия в долгах по уши, а пожилые граждане страны кончают жизнь самоубийством, потому что находиться в домах престарелых невозможно из-за отсутствия ухода», — рассказал Хейсканен.
Усиливает суицидальное настроение финнов, по его словам, и официальная пропаганда, которая совершенно запугала их страхами перед суровой зимой, в которой в Финляндии будут перебои с электроэнергией, и разговорами о возможной войне с Россией.
«Психическое состояние финнов уже на грани, они уже сходят с ума от всех этих новостей о том, что Россия нападет или Россия перекроет вообще электроэнергию», — отметил журналист.
Отдушину финнам, по его словам, дают миролюбивые инициативы российского диппредставительства вроде той, когда оно объявило, что российские Центры культуры и науки в период зимы будут открыты для жителей Финляндии.
«Люди могут прийти и там погреться. Интересный момент: счет за потребляемую энергию российская сторона будет оплачивать финской компании — получается, Россия еще и тратит свои деньги, чтобы сделать приятное финнам и показать свою добрую волю жителям Финляндии», — рассказал Кости Хейсканен.
Журналист возмущен поведением членов правительства своей страны, которые в своем стремлении выслужиться перед заокеанскими боссами цинично игнорируют интересы жителей Финляндии. Тем более, что большинство чиновников, по словам журналиста, понимают, что никакое вооружение не защитит города Финляндии от уничтожения в случае военного конфликта с РФ.
«Все эти вооружения, как многие уже рассуждают, Финляндии не помогут, потому достаточно из Ленобласти стрельнуть несколькими ракетами и главные города Финляндии будут уничтожены. Финны тоже могут стрельнуть, и будет у нас тут вообще мрак», — заявил Хейсканен.
Бесперспективность военного конфликта с РФ, по его словам, понимают многие финны, и этим объясняется большой их интерес к программе «Поезд дружбы», когда они приезжают в Россию, чтобы продемонстрировать свои дружеские намерения россиянам.
Преподаватель французского языка, общественный деятель Батист Кетье отмечает рост недовольства среди французов политикой конфронтации с РФ, которую проводит французское руководство. Французов и жителей других европейских стран возмущает стремительное падение уровня жизни в результате введенных против РФ санкций.
«Все больше французов беднеют, все больше предприятий у нас закрываются, потому что они не могут оплатить счет по энергии. У нас уже начиналась полная экономическая катастрофа: я недавно читал, что в этом году уже закрылись пять тысяч предприятий, потому что они больше не смогут работать из-за роста цен на энергоносители», — рассказал Кетье.
Все больше французов, по его словам, выходят на антинатовские демонстрации в Париже с требованием остановить финансирование киевского режима и поставку вооружения ему.
«Все больше людей понимают во Франции и в других странах Европы, что наши элиты ведут неверную политику в отношении своего народа. Они начинают осознавать, что это все делается не в их интересах, а в интересах других политиков», — отметил французский общественник.
Общественный деятель пока не видит оснований для того, чтобы правительства европейских стран отказались от конфронтационного курса с РФ. По его словам, Европа не откажется от санкционной политики, пока не произойдет смена правящих европейских элит.
«С этой элитой шансов на перемены нет, для того, чтобы Европа стремилась к дружбе с Россией, нужна смена элит. Такое, наверное, будет, но только в случае народной революции», — заявил Батист Кетье.
Общественный деятель отметил, что большинство французов не хотят воевать с Россией. Для них, по его словам, стремление договариваться с Россией силой оружия закончилось во время наполеоновских войн.
Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов рекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону обратить внимание на внутренние проблемы своих граждан и прекратить поддержку Украины.