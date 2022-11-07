Европейцы начинают задумываться о смене элит, отстаивающих интересы США

Член Союза свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен возмущается той настойчивости, с которой правительство Финляндии милитаризует свою страну на фоне того, что многие финны подумывают о самоубийстве из-за отсутствия средств к существованию. По его словам, всем здравомыслящим людям в Европе очевидно, что конфликт с Россией приведет к глобальной катастрофе, но они еще не готовы бороться с гегемонией США, которые диктуют европейцам свои условия.