Не вытянут: военный эксперт Кнутов объяснил, почему США не смогут поставлять вооружение Украине

США практически прекратили поставки оружия из арсеналов. Как правило, боевая техника поставляется не только со складов, но и непосредственно с войск, с таким расчетом, что заказы Пентагона пойдут непосредственно для восполнения нужд американской армии современным вооружением. То есть поддержанное - идет на Украину, а новое - американской армии.