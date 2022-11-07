Не вытянут: военный эксперт Кнутов объяснил, почему США не смогут поставлять вооружение Украине

\Американские аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest сообщили, что США придется сократить поставки вооружения на Украину, во избежание военной катастрофы в Тайваньском проливе. По данным издания, Вашингтон не сможет одновременно содержать украинскую и тайваньскую армии.
Военный эксперт Юрий Кнутов тоже считает, что текущее экономическое положение Америки не позволит вытянуть поставки вооружения на территорию двух стран. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.
США практически прекратили поставки оружия из арсеналов. Как правило, боевая техника поставляется не только со складов, но и непосредственно с войск, с таким расчетом, что заказы Пентагона пойдут непосредственно для восполнения нужд американской армии современным вооружением. То есть поддержанное - идет на Украину, а новое - американской армии.
«Только поддержанное у американцев тоже заканчивается. Поэтому некоторые виды техники появятся через полгода, через год, а то и через 2 года. Я думаю, что экономика США на сегодняшний день не позволит воевать на 2 фронта. В том случае, если начнется конфликт между Тайванем и Китаем, то американский военно-промышленный комплекс не вытянет оба военных конфликта», — заявил Кнутов.
Ранее ФАН писал, что европейская промышленность может перебраться в США на фоне роста цен на газ.