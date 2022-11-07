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Маск обратился к беспартийным американцам с призывом отдать голос за республиканцев

Политика
Маск обратился к беспартийным американцам с призывом отдать голос за республиканцев

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск порекомендовал американцам без партийной аффилиации отдать голос за республиканцев на выборах в местный конгресс. На его странице в Twitter появился соответствующий пост.

Предприниматель объяснил свою позицию желанием уравновесить демократическую администрацию.

«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ», — подчеркнул Маск.

Ранее обозреватель Даниэль Фридрих Штурм допустил, что день выборов в Конгресс США может оказаться самым мрачным в президентстве Джо Байдена. Своим прогнозом он поделился на страницах Die Welt.
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