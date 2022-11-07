Маск обратился к беспартийным американцам с призывом отдать голос за республиканцев

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск порекомендовал американцам без партийной аффилиации отдать голос за республиканцев на выборах в местный конгресс. На его странице в Twitter появился соответствующий пост.
Предприниматель объяснил свою позицию желанием уравновесить демократическую администрацию.
«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ», — подчеркнул Маск.
Ранее обозреватель Даниэль Фридрих Штурм допустил, что день выборов в Конгресс США может оказаться самым мрачным в президентстве Джо Байдена. Своим прогнозом он поделился на страницах Die Welt.