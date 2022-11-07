Подольская назвала идиотом актера Богатырева из-за оценок на шоу «Ледниковый период»

Российская исполнительница Наталья Подольская оскорбительно высказалась о судейских способностях актера Марка Богатырева, который раскритиковал ее прокат с Дмитрием Соловьевым на шоу «Ледниковый период».
Спокойную и размеренную Подольскую вывело из себя унизительное отношение к ней со стороны Богатырева. Звезда сериала «Кухня» негативно высказался о прокате певицы с фигуристом Соловьевым.
«Когда непрофессионалы ставят оценки хуже профессионалов, идиотами выглядят именно они. Я считаю, что, если ты ничего не понимаешь в фигурном катании, так дари позитив. Ведь все участники так много трудятся не для того, чтобы пришел какой-то непонятный чувак и сказал: «Мне не понравилось»», – высказалась знаменитость в социальных сетях.
Ранее стало известно о решении блогера Дани Милохина прекратить участие в проекте «Ледниковый период». Чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в пару подобрали нового партнера, звезду сериала «Последний аксель» Федора Федотова.