Считавшийся подделкой эскиз маслом в Гааге оказался кисти Рембрандта

Атрибуцию Рембрандта ученые поставили под сомнения в 1960 годах, а к концу десятилетия ее исключили из каталога художника. Также картину понизили в статусе, а историк искусства Хорст Герсон назвал ее грубой имитацией, сделанной безымянным последователем.