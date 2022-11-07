Считавшийся подделкой эскиз маслом в Гааге оказался кисти Рембрандта

Спорный эскиз маслом, который находится в Музее Бредиуса в Гааге, долго считался копией. Спустя два года тщательных исследований подтверждено, что его автором был голландский художник Рембрандт Ван Рейн.
Работа носит название «Воздвижение креста». Она в течение 50 лет считалась плохой копией, пока ее исследованием не занялся куратор музея Йерун Гилтай, передает Planet Today.
Атрибуцию Рембрандта ученые поставили под сомнения в 1960 годах, а к концу десятилетия ее исключили из каталога художника. Также картину понизили в статусе, а историк искусства Хорст Герсон назвал ее грубой имитацией, сделанной безымянным последователем.
Однако сейчас установлена ее подлинность, а проведенное техническое исследование экспертами Рейксмузеума позволило подтвердить, что картина является работой Рембрандта. Сейчас произведение искусства выставлено в Музее Бредиса.