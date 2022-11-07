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Цена нефти Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с конца лета

Экономика
Цена нефти Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с конца лета

Стоимость нефти североморской марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель. Это произошло впервые с 31 августа, указывают данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,53% — до 99,09 доллара за баррель. Затем их стоимость немного опустилась и составила 98,69 доллара за «бочку».

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь в то же время подорожали на 0,27% — до 92,86 доллара за баррель.

В начале ноября черное золото дешевело из-за новостей о ковидных ограничениях в Китае. Аналитики заявляли, что если страна пойдет на их ослабление, то цены, наоборот, смогут устремиться вверх.

В 2023 году на рынке России не будет резкого скачка цен на бензин, однако стоимость может повыситься на 7,5%. Об этом заявил экономист директор ИСЭИ Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передает «ФедералПресс».
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