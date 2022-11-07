Балицкий: в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова вступили более 600 человек

По словам Балицкого, задачей батальона станет охрана стратегически важных объектов Запорожской области. Участники подразделения будут действовать в составе Росгвардии и ВС РФ и приступят к выполнению боевых задач после доукомплектования необходимым вооружением и обмундированием, добавил врио главы региона.