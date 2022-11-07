Балицкий: в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова вступили более 600 человек

Свыше 600 человек вступили в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Общее количество батальона Судоплатова сегодня — более 600 человек. Но проходят подготовку в настоящий момент около 200», — заявил он.
По словам Балицкого, задачей батальона станет охрана стратегически важных объектов Запорожской области. Участники подразделения будут действовать в составе Росгвардии и ВС РФ и приступят к выполнению боевых задач после доукомплектования необходимым вооружением и обмундированием, добавил врио главы региона.