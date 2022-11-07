Богатые жители Киева устроили дискотеку на неработающей станции метро

Состоятельные жители Киева устраивают дискотеки на станциях метро в то время, как простые горожане пытаются выжить без электроэнергии.
Власти украинской столицы разворачивают пункты обогрева, чтобы местные жители могли побыть в теплом месте, зарядить телефоны и поесть. В городе перестали пользоваться лифтами, потому что кабины могут в любой момент остановиться из-за отключения электроэнергии. Основными источниками света в Киеве являются свечи и фары автомобилей, передает «Московский комсомолец».
Киевляне побогаче в эти выходные оторвались на дискотеке в подземке. Вечеринка прошла на станции «Крещатик», ее с начала боевых действий закрыли и теперь используют не по назначению. На платформе проводят различные мероприятия. Например, летом британский миллиардер Ричард Бренсон там провел свою конференцию.
Простые жители Киева уже давно просят открыть станцию, чтобы передвигаться по городу стало удобнее, однако местные власти игнорируют эти запросы.