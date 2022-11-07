Богатые жители Киева устроили дискотеку на неработающей станции метро

Киевляне побогаче в эти выходные оторвались на дискотеке в подземке. Вечеринка прошла на станции «Крещатик», ее с начала боевых действий закрыли и теперь используют не по назначению. На платформе проводят различные мероприятия. Например, летом британский миллиардер Ричард Бренсон там провел свою конференцию.