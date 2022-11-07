Javan: президент Бразилии да Силва развернет Латинскую Америку в сторону России и Китая

Латинская Америка будет положительно относиться к России, поскольку Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии, передает издание Javan.
По словам обозревателей, теперь на континенте будет несколько государств, которые поддержат не только Москву, но и Китай. Характер нового бразильского лидера показывает, что его страна не поддастся мнению Запада и Евросоюза. Не исключено, что Лула да Силва будет критичнее воспринимать действия иностранных оппонентов.
Аналитики добавили, что новый президент Бразилии представляет левое крыло, поэтому он станет ключевой фигурой в продолжающейся холодной войне с США.
Ранее сообщалось, что бывший бразильский президент Лула да Силва вновь одержал победу на выборах главы государства. Политику удалось набрать 50,9% голосов.