Javan: президент Бразилии да Силва развернет Латинскую Америку в сторону России и Китая

По словам обозревателей, теперь на континенте будет несколько государств, которые поддержат не только Москву, но и Китай. Характер нового бразильского лидера показывает, что его страна не поддастся мнению Запада и Евросоюза. Не исключено, что Лула да Силва будет критичнее воспринимать действия иностранных оппонентов.