Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Javan: президент Бразилии да Силва развернет Латинскую Америку в сторону России и Китая

Политика
Javan: президент Бразилии да Силва развернет Латинскую Америку в сторону России и Китая

Латинская Америка будет положительно относиться к России, поскольку Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии, передает издание Javan.

По словам обозревателей, теперь на континенте будет несколько государств, которые поддержат не только Москву, но и Китай. Характер нового бразильского лидера показывает, что его страна не поддастся мнению Запада и Евросоюза. Не исключено, что Лула да Силва будет критичнее воспринимать действия иностранных оппонентов.

Аналитики добавили, что новый президент Бразилии представляет левое крыло, поэтому он станет ключевой фигурой в продолжающейся холодной войне с США.

Ранее сообщалось, что бывший бразильский президент Лула да Силва вновь одержал победу на выборах главы государства. Политику удалось набрать 50,9% голосов.
лула да силва сша бразилия китай
Военкоры ФАН
Лучшие в аду