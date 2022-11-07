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Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с сетевым изданием «НВСПОСТ»

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с сетевым изданием «НВСПОСТ»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о партнерстве с сетевым изданием «НВСПОСТ». В рамках сотрудничества планируется обмен контентом и публикация важных событий России и мира.

«Я рад объявить нового информационного партнера Медиагруппы «Патриот». Мы не стоим на месте и стремительно развиваемся. Здорово, что уже 315 СМИ присоединились к нам. Уверен, что совместными усилиями мы сможем и дальше достойно противостоять иностранным фейкам и пропаганде», — приводятся слова Столярчука на сайте Медиагруппы «Патриот».

Главный редактор сетевого издания «НВСПОСТ» Станислав Рахимов заявил, что приоритетом при подаче информации является актуальность, оперативность, честность и непредвзятость. Издание публикует новости экономики, общества, происшествий и политики.
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