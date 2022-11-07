Посол Швейцарии в Киеве: компании страны в 2022 году потеряли сотни миллионов франков

Предприятия Швейцарии, расположенные на Украине, потеряли сотни миллионов франков, заявил швейцарский посол в Киеве Клод Вильд.
Дипломат в интервью изданию Nouvelliste обратил внимание на то, что текущая обстановка в стране лишила фирмы его государства больших сумм.
«Швейцарские компании обосновались на Украине. За последние месяцы их здания подверглись бомбардировкам, и они потеряли сотни миллионов франков», — подчеркнул Вильд.
Посол также напомнил, что власти Швейцарии продолжают придерживаться принципа нейтралитета. Последний запрещает им посылать оружие «воюющим сторонам, даже если они жертвы военной агрессии». Но вместе с тем, Вильд уточнил, что его страна может вводить санкции, соблюдая при этом право на неучастие в противостояниях других государств.