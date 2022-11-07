Посол Швейцарии в Киеве: компании страны в 2022 году потеряли сотни миллионов франков

Посол также напомнил, что власти Швейцарии продолжают придерживаться принципа нейтралитета. Последний запрещает им посылать оружие «воюющим сторонам, даже если они жертвы военной агрессии». Но вместе с тем, Вильд уточнил, что его страна может вводить санкции, соблюдая при этом право на неучастие в противостояниях других государств.