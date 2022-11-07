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На Украине экс-чиновницу Минэкономразвития Крыма осудили на 12 лет за госизмену

Происшествия
На Украине экс-чиновницу Минэкономразвития Крыма осудили на 12 лет за госизмену

Украинский суд вынес приговор по делу экс-чиновницы министерства экономического развития Крыма, которая обвиняется в госизмене. Следующие 12 лет женщина проведет в колонии, сообщает Telegram-канал пресс-службы СБУ.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год подсудимая занимала в министерстве руководящую должность. Все это время она принимала участие в подготовке решений, касающихся судьбы республики.

В апреле текущего года женщину задержали при попытке выехать с Украины в Белоруссию через Львовскую область. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК Украины (государственная измена).
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