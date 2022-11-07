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В Южной Корее горняки девять дней выживали в разрушенной шахте, питаясь пакетированным кофе

Происшествия
В Южной Корее горняки девять дней выживали в разрушенной шахте, питаясь пакетированным кофе

В Южной Корее два горняка провели девять дней в разрушенной шахте на глубине 190 метров. Выжить до приезда спасателей у них получилось за счет питания сухим кофе из пакетиков.

Инцидент произошел в округе Бонхва. Оползень разрушил цинковый рудник. По предварительной информации, все время, проведенное под землей, мужчины пили воду, капающую с потолка и ели порошок растворимого кофе, который они взяли с собой перед началом смены.

Спасателям удалось найти горняков спустя девять дней, после чего их доставили в больницу. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.
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