В Южной Корее горняки девять дней выживали в разрушенной шахте, питаясь пакетированным кофе

В Южной Корее два горняка провели девять дней в разрушенной шахте на глубине 190 метров. Выжить до приезда спасателей у них получилось за счет питания сухим кофе из пакетиков.
Инцидент произошел в округе Бонхва. Оползень разрушил цинковый рудник. По предварительной информации, все время, проведенное под землей, мужчины пили воду, капающую с потолка и ели порошок растворимого кофе, который они взяли с собой перед началом смены.
Спасателям удалось найти горняков спустя девять дней, после чего их доставили в больницу. Их жизни на данный момент ничего не угрожает.