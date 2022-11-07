Правительство Швеции намерено усилить гражданскую оборону страны

Кабинет министров Швеции провел расследование, из которого следует, что в стране необходимо усилить защиту гражданского населения на случай возможных военных действий. Информация об этом содержится в пресс-релизе канцелярии шведского правительства.
Эксперты отмечают, что в Швеции организован хороший доступ к убежищам, но их следует тщательно осмотреть и исправить обнаруженные недостатки. Также в Стокгольме заявили о необходимости строительства новых убежищ.
Сообщается, что в настоящее время на территории Швеции находятся 64 тысячи убежищ, в которых могут разместиться 7 миллионов человек. Тем не менее, шведское правительство намерено возводить ежегодно 2,5 – 5 тысяч убежищ в год на территории королевства.