Эксперт Вакулин рассказал о системе прослушивания мобильных телефонов

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о системе прослушивания мобильных телефонов. По словам эксперта, сотовая вышка фиксирует действия со смартфоном после того, как пользователь вставил в него SIM-карту.
«Что касается прослушивания разговоров, то здесь все просто – есть искусственный интеллект, которому заданы ключевые слова, на которые он реагирует и оперативно начинает вести запись. Эта запись поступает человеку, который уже анализирует разговор», — рассказал Вакулин изданию ТСН24.
По запросу правоохранительных органов можно легко получить информацию из социальных сетей. Сложнее с шифрованными каналами связи. Если собеседник общается в секретном чате Telegram, то ключи шифрования и исходный код есть только у двух человек.