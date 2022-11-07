В Тамбове посетитель хоррор-квеста отправил в нокаут внезапно выбежавшую актрису

Актриса хоррор-квеста пострадала при нападении посетителя со слабыми нервами в Тамбове. Мужчина отправил девушку в нокаут, когда она по сценарию программы неожиданно выбежала к команде подростков, сообщили местные СМИ.
По опубликованным данным, горожанин сопровождал группу школьников, которые решили пройти мистическую игру. Когда несовершеннолетние разгадывали загадки, свет в помещении внезапно погас, и к участникам выбежала актриса квеста.
От неожиданности сопровождавший детей мужчина ударил девушку кулаком в лицо. Пострадавшая получила сильный ушиб и отек носа, также у нее зафиксировали ссадины и гематомы на руке и бедре.
Виновник происшествия изначально отрицал факт нападения, но ему предъявили запись с камеры видеонаблюдения. Несмотря на доказательства, злоумышленник не стал извиняться.