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Военкор Коц: ВСУ накапливают технику и живую силу на Херсонском направлении

Армия
Военкор Коц: ВСУ накапливают технику и живую силу на Херсонском направлении

Военный корреспондент Александр Коц рассказал об обстановке на Херсонском направлении. По его словам, серьезных боестолкновений сейчас не фиксируется, а в административном центре по-прежнему наблюдаются перебои со светом и связью.

«К исходу дня Херсон по-прежнему испытывает перебои с электричеством и связью. Серьезных наступательных действий противник не ведет, но накапливает технику и живую силу на Херсонском направлении», — написал Коц в своем Telegram-канале.

В то же время с завтрашнего дня закрывается паромная переправа через Днепр. Соответствующие объявления висят в порту, отметил Коц, добавив, что в последнее время ВСУ усилили артиллерийский огонь по населенным пунктам Херсонской области.

Российские войска стоят на позициях под Херсоном, никакого вывода не наблюдается, заключил журналист.
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