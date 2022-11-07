Минсельхоз РФ сообщил о планах сдержать текущие цены на картофель

Минсельхоз РФ увидел предпосылки для того, чтобы удержать цену на картофель от роста, несмотря на непростые погодные условия при уборке. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Она напомнила, что в прошлом году цены на картофель резко взлетела вверх. Это оказалась самая растущая позиция, которые дала прирост инфляции.
«В этом году мы снизились сильно и дошли до нормального равновесного уровня по ценам, который надо удержать», — сказала Лут на выставке Global Fresh Market.
Ведомство также прогнозирует, что картофеля в организованном секторе будет собрано в 2022 году 7 млн тонн, несмотря на тяжелые погодные условия. Годом ранее удалось собрать 6,8 млн тонн.
Аграрии Красноярского края убрали урожай зерновых и зернобобовых на 872 тыс. гектаров, намолотив при этом более 3 млн тонн. За последние 29 лет это стал максимальный валовой сбор зерна в регионе, пишет «ФедералПресс».