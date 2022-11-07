Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьеры Италии и Британии намерены наращивать сотрудничество в рамках НАТО и G7

Политика
Премьеры Италии и Британии намерены наращивать сотрудничество в рамках НАТО и G7

Власти Италии и Британии планируют развивать двустороннее партнерство. Об этом стало известно после встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Премьер Италии Джорджа Мелони и глава Правительства Британии Риши Сунак намерены наращивать сотрудничество в рамках НАТО и G7. Конкретные направления, в которых будут развиваться контакты стран пока не озвучены.

Риши Сунак стал премьером Британии после отставки экс-главы правительства Лиз Трасс. Мелони также недавно заняла соответствующий пост в Италии. Политик объявила о новом составе правительства 22 октября.
италия британия нато g7
Военкоры ФАН
Лучшие в аду