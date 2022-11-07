Сослуживцы рассказали о судьбе бойца ВС РФ, отбившегося от атаки украинского беспилотника

По словам военнослужащих ВС РФ, попавший на видео инцидент произошел в марте текущего года возле села Малая Рогань под Харьковом. На кадрах раненый боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ скидывает с себя две гранаты, сброшенные украинскими националистами с БПЛА. Видео обрывается, однако сослуживцы уверяют — герой выжил и чувствует себя прекрасно.