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Сослуживцы рассказали о судьбе бойца ВС РФ, отбившегося от атаки украинского беспилотника

Армия
Сослуживцы рассказали о судьбе бойца ВС РФ, отбившегося от атаки украинского беспилотника

Российский военнослужащий со стальными нервами, отбившийся от атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ с гранатами, остался жив и давно выздоровел. О судьбе солдата рассказали его сослуживцы.

По словам военнослужащих ВС РФ, попавший на видео инцидент произошел в марте текущего года возле села Малая Рогань под Харьковом. На кадрах раненый боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ скидывает с себя две гранаты, сброшенные украинскими националистами с БПЛА. Видео обрывается, однако сослуживцы уверяют — герой выжил и чувствует себя прекрасно.
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