Депутат Колунов к 105-летию Октября рассказал о важных сегодня уроках советского прошлого

Сегодня – важная страница в истории нашего государства. 7 ноября – день Октябрьской революции. О тех уроках, которые можно и нужно извлечь из истории СССР, рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
В авторской колонке специально для ФАН он отметил, что немаловажную роль для СССР играла борьба с угнетением и колониализмом. И нынешней России стоит продолжать эти традиции.
Борьба за равенство! Колонка Сергея Колунова
Огромную роль в формировании самостоятельного пути развития для целого ряда стран сыграл именно Советский Союз. Поэтому многие СМИ сегодня вспоминают 7 ноября именно в ракурсе текущих событий.
Первым и единственным в истории человечества государством, заявившем о поддержке всех угнетенных, стала наша Родина, СССР. И не на словах, а как всегда на деле!
Век колониальных империй закончился, и одной из главных причин этого стала роль СССР на международной арене. Именно наша страна смогла сформировать мощнейший толчок для национально-освободительных движений.
Поэтому страны Африки и Азии продолжают оставаться нашими друзьями, партнерами. Они помнят, что Советский Союз оказал прямое влияние на их политическую независимость, помог встать на ноги, обрести экономическую свободу.
Сегодня Запад снова предпринимает попытку сформировать колонии. Уже на новый манер, но цели – все те же. И снова Россия встает на сторону тех, чьи права ущемляются в угоду другим нациям, государствам и даже корпорациям.