Актер Гостюхин вспомнил, как прикрывал выпившего Галкина на съемках «Дальнобойщиков»

Исполнитель роли Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», актер Владимир Гостюхин вспомнил, как прикрывал коллегу Владислава Галкина на съемках, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Дальнобойщики» сделали Галкина по-настоящему популярным. Гостюхин вспоминает, что с приходом славы актер изменился, стал приходить на съемки выпившим, часто скандалил.
«Я его прикрывал, сказал, что он простудился. Все время говорил, чтобы он кашлял, чтобы выглядело правдоподобно. Он не мог даже произнести текст, он в зубах застревал», — рассказал Гостюхин.
Работоспособность Галкина также стала падать, сообщает kp.ru. В первом сезоне он был подвижным и активным, но потом все изменилось. Гостюхин намекал коллеге, что его «заносит», но он не слушал замечаний. После съемок некогда дружившие артисты прекратили общение, а затем Галкин умер от остановки сердца.