Актер Гостюхин вспомнил, как прикрывал выпившего Галкина на съемках «Дальнобойщиков»

Работоспособность Галкина также стала падать, сообщает kp.ru. В первом сезоне он был подвижным и активным, но потом все изменилось. Гостюхин намекал коллеге, что его «заносит», но он не слушал замечаний. После съемок некогда дружившие артисты прекратили общение, а затем Галкин умер от остановки сердца.