В Екатеринбурге иномарка рухнула с моста в реку Исток

По словам очевидцев, по оставленным на поверхности следам видно, что водитель машины Renault заехал в тупик и пытался развернуться, однако из-за скользкого покрытия на мосту упал в воду. В результате капот и задняя часть транспортного средства получили серьезные повреждения.