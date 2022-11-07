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В Екатеринбурге иномарка рухнула с моста в реку Исток

Происшествия
В Екатеринбурге иномарка рухнула с моста в реку Исток

Легковой автомобиль упал с моста в реку Исток в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга. Иномарка более суток пролежала в воде, рассказали местные СМИ.

По словам очевидцев, по оставленным на поверхности следам видно, что водитель машины Renault заехал в тупик и пытался развернуться, однако из-за скользкого покрытия на мосту упал в воду. В результате капот и задняя часть транспортного средства получили серьезные повреждения.

О пострадавших не сообщается. В городской ГИБДД отметили, что к ним не поступала информация о случившемся.
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