В Екатеринбурге иномарка рухнула с моста в реку Исток

Легковой автомобиль упал с моста в реку Исток в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга. Иномарка более суток пролежала в воде, рассказали местные СМИ.
По словам очевидцев, по оставленным на поверхности следам видно, что водитель машины Renault заехал в тупик и пытался развернуться, однако из-за скользкого покрытия на мосту упал в воду. В результате капот и задняя часть транспортного средства получили серьезные повреждения.
О пострадавших не сообщается. В городской ГИБДД отметили, что к ним не поступала информация о случившемся.