Пермский врач стала двукратной обладательницей Кубка России по суточному бегу

Врач из Перми Елена Скробко пробежала 226,8 километра за 24 часа и выиграла Кубок России по суточному бегу уже во второй раз. Мероприятие проходило в Череповце с 17-18 сентября.
Елена увлеклась бегом в 2017 году. Тогда друзья пригласили будущую чемпионку участвовать в горном марафоне «Конжак». К подготовке Скробко подошла ответственно. Сначала несколько раз в неделю бегала на короткие дистанции. Со временем тренировки участились, и Елена обзавелась необходимой для бега экипировкой.
По признанию женщины, самое важное в забеге — правильный моральный настрой.
«Самое сложное, подготовиться к мысли, что ты будешь бежать сутки. И чтобы получить результат, нужно бежать все время. Если останавливаться, то только в туалет, на питание —это считанные секунды», — поделилась бегунья.
Женщина работает в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова врачом-транфузиологом.
«Работаю с образцами крови пациентов, которые нуждаются в переливании. Подбираю им компоненты крови, подогреваю, записываю, веду журналы и иду переливать», — рассказала Елена Скробко.
На работе женщина о своих спортивных достижениях не распространялась, поэтому ее коллеги узнали о ее победе из статей СМИ.
«Бегает по больнице очень быстро, за ней не угнаться. Мысли приходили в голову, что она чем-то таким занимается, но что на таком профессиональном уровне, конечно же, нет. А оказывается, она чемпионка России», — рассказал врач-анестезиолог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова Андрей Злобин.
В 2021 году Елена Скробко также завоевала чемпионский титул. За сутки она пробежала 214 километров. Пермячка намерена продолжать тренироваться, чтобы добиваться лучших результатов и новых побед.