Пермский врач стала двукратной обладательницей Кубка России по суточному бегу

Елена увлеклась бегом в 2017 году. Тогда друзья пригласили будущую чемпионку участвовать в горном марафоне «Конжак». К подготовке Скробко подошла ответственно. Сначала несколько раз в неделю бегала на короткие дистанции. Со временем тренировки участились, и Елена обзавелась необходимой для бега экипировкой.