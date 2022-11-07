Психолог Котюк сообщила, чем на самом деле помогает мозгу разгадывание кроссвордов

Многие исследователи заявляли, что разгадывание сканвордов и кроссвордов может снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции. Психолог Елена Костюк опровергла это мнение.
Исследование старения в Бронксе показало, что выполнение головоломок, разгадывание кроссвордов и судоку не влияет на когнитивные функции человека, передает «Газета.ru». Однако психолог отметила, что польза от них все таки есть.
Человек, который систематически разгадывает кроссворды, развивает познавательные способности, улучшает правописание и увеличивает словарный запас.