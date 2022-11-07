«Результат ожидаем»: американист Домрин поделился прогнозом на промежуточные выборы в Конгресс США

В тексте Politico говорится, что демократы защищают почти порядка 13 губернаторских постов, на которые нацелились республиканцы. При удачном исходе выборов слоны могут продвинуться вглубь «синих» территорий и сместить губернаторов-демократов в таких штатах, как Орегон и Нью-Йорк. Но у ослов есть шанс сохранить многие из своих штатов, если они хоть немного «превзойдут ожидания».