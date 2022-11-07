«Результат ожидаем»: американист Домрин поделился прогнозом на промежуточные выборы в Конгресс США

Республиканцы могут получить большинство как в нижней палате Конгресса, так и в сенате, и демократы уже понимают возможность своего поражения. Так оценил итоги промежуточных выборов в Конгресс США профессор ВШЭ и американист Александр Домрин в разговоре с международной редакцией Федерального агентства новостей.
Накануне выборов
Во вторник, 8 ноября, в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, в результате которых определится курс Америки на ближайшие годы. В этот день жители Соединенных Штатов будут голосовать за членов Конгресса, сенаторов, губернаторов и членов законодательных собраний штатов. Главная битва развернется за контроль в нижней палате законодательного органа.
Согласно предварительным опросам ABC News и The Washington Post, в выборах планируют принять порядка 80% американцев. Большинство избирателей рассчитывают отдать свой голос тем кандидатам, которые помогут справиться с проблемами в экономике. Избиратели считают важным пункт о борьбе с инфляцией.
Большинство американцев склоняются в пользу республиканцев на этих выборах. По данным CNN, слоны должны занять 216 мест в палате представителей, а демократы — 199. В сенате места распределяться 20–12 в пользу республиканцев.
Отметим, что итоговые результаты выборов станут известны только через неделю.
Что пишут СМИ
The Washington Post отмечает, что демократы вели свою предвыборную кампанию очень умеренно и привлекали политиков, которые нравятся большинству избирателей, типа Била Клинтона. Тогда как республиканцы делали ставку на самых противоречивых представителей своей партии.
В тексте Politico говорится, что демократы защищают почти порядка 13 губернаторских постов, на которые нацелились республиканцы. При удачном исходе выборов слоны могут продвинуться вглубь «синих» территорий и сместить губернаторов-демократов в таких штатах, как Орегон и Нью-Йорк. Но у ослов есть шанс сохранить многие из своих штатов, если они хоть немного «превзойдут ожидания».
Колумнисты The Guardian рассуждают о том, как изменится помощь Украине в случае, если республиканцы займут большинство. В тексте упоминается, что слоны если и не сократят поддержку, то будут строже относиться к контролю средств, выделяемых на «незалежную».
Красная волна
У республиканцев есть все шансы занять большинство в сенате и нижней палате Конгресса США, считает американист Александр Домрин. По мнению эксперта, голоса сейчас не на стороне демократов, которые сильно дискредитировали себя, оправдывая инфляцию спецоперацией на Украине и действиями Москвы. Американцы уже устали слушать эти оправдания и не верят в них.
«Этот результат ожидаем. Сколько можно рассказывать, что у нас экономика плохая из-за Путина и Украины. Я люблю Америку Айовы или Америку Оклахомы, когда там с фермерами общаюсь. Какая инфляция якобы из-за Украины, которую американцы не могут найти на карте. При Трампе инфляция была 1,34%, сейчас увеличилась до 8%. А это означает что американцы живут хуже, чем они жили при Трампе. И не нужно нам через Карин Жан-Пьер рассказывать, что во всем виноват Путин и Украина. Ни один нормальный американец в это не верит. Конечно, завтра они пойдут голосовать за республиканцев против нынешней власти. Мы сейчас увидим красную волну, потому что это цвет республиканцев», — считает Домрин.
Сенат за республиканцами
Американист отмечает, что у республиканцев есть все шансы занять нижнюю палату Конгресса и сенат. Демократы смогут взять лишь несколько округов.
«На 100% республиканцы берут нижнюю палату Конгресса. Если смотреть по округам, наверное, в двух округах демократы побеждают республиканцев, и примерно в 20 округах республиканцы побеждают демократов. То есть на самом деле все остается как статус-кво, но самое главное — не статус-кво, а где кто кого побеждает. Думаю, на сегодня, по скромным подсчетам, республиканцы точно получают большинство.
Интрига в сенате. Прогнозы на сенат 51–53 голоса в пользу республиканцев. Совершенно точно в сенате большинство будет у республиканцев. Демократы это прекрасно понимают они проиграли эти выборы, и отсюда этот вояж Саливана в Россию и на Украину. Сейчас для демократов самое главное — не допустить республиканцев в Белый дом», — считает Домрин.
Где деньги?
По мнению эксперта, в случае избрания республиканского большинства ждать сильного разворота в сторону России не стоит. Но однозначно можно сказать, что к отчетности, в том числе по Украине, они будет подходить очень скептично.
«Республиканцы начнут задавать вопросы. Ребята, миллиарды долларов, которые Вы вложили в Украину, где отчетность? Где чеки? За что вы их перевели? И вот это, конечно, будет против шерсти для демократов. Ну а дальше могут быть инициативы импичмента против Байдена. Для этого нужно просто большинство. К отставке это не приведет, но кровь ему попортит», — заключил Домрин.