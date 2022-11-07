Читатели WP ожидают скорую смену режима Зеленского после слов о переговорах с Россией

Украине стоит приступить к переговорам с Россией сейчас. Так считают пользователи Сети.
Читатели The Washington Post ожидают скорую смену режима президента Украины Владимира Зеленского после слов о переговорах с Россией. При этом пользователи Сети напомнили, что Киев так и не выполнил Минские соглашения.
«Да, начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве», — написал один из читателей WP.
Ранее Зеленский одобрил решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Россией при действующем президенте. В случае смены руководства диалог может состояться. При этом Москва до сих пор утверждает, что готова к переговорам с Киевом.