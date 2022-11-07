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В Нацгвардии Украины создали пулеметную установку для борьбы с российскими БПЛА «Герань-2»

Армия
В Нацгвардии Украины создали пулеметную установку для борьбы с российскими БПЛА «Герань-2»

Высокая эффективность и большая разрушительная мощь российских беспилотников-камикадзе «Герань-2» вынудили руководство силовых структур Украины изобретать различное вооружение для противоборства с этими БПЛА.

Одной из таких «разработок» стала пулеметная тачанка, созданная умельцами украинской Нацгвардии. Они установили на самодельный станок два танковых пулемета ПКТ крупного калибра и зенитный прицел, смонтировав всю установку в кузове автомобильного пикапа. Теперь эта кустарная тачанка «гоняется за российскими беспилотниками по степям Николаевской области», однако о победах ее экипажа в противостоянии с «Геранями-2» никаких достоверных сведений нет. Об этом пишет издание «Военное обозрение».
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