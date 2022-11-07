Политик Качиньский обвинил бездетных польских женщин в привычке «заливать за воротник»

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал главный источник проблем с демографией в Польше.
Женщины не рожают детей, так как злоупотребляют алкоголем, заявил политик. Его слова вызвали широкий резонанс в обществе. Многие поляки осудили Ярослава Качиньского за такое громкое и беспочвенное заявление.
«Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет, в среднем, годом больше — годом меньше, у всех по-разному. А женщине нужно только два года», — отметил он, добавив, что многие женщины «в 25 лет льют за воротник».
Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин дал оценку действиям Польши в текущих реалиях. Она пытается набить себе цену в Европейских структурах, считает специалист.