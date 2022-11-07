Названа возможная причина смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Директор исполнителя Семена Розова Иван Новиков в минувшие выходные выступал с композитором Сергеем Кузнецовым в Оренбурге. Он назвал возможную причину смерти создателя группы «Ласковый май».
«Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, все-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были», — заявил Новиков изданию «Газета.Ru».
О смерти основателя «Ласкового мая» и автора легендарного хита «Белые розы» стало известно 7 ноября. Композитору было 58 лет. По информации СМИ, у него обнаружили цирроз печени еще в 2016 году.
Кузнецов стал третьим участником коллектива «Ласковый май», кого не стало в этом году. 23 июня от инфаркта скончался певец Юрий Шатунов, а 10 октября клавишник группы Михаил Афанасьев.