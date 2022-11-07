Спрос на сталь в российском машиностроении упал на 21% за девять месяцев с начала года

В документе указано, что за три квартала спрос на металлопродукцию со стороны машиностроения упал до 3,4 млн тонн. По итогам текущего года в этом секторе он может составить 4,5 млн тонн, что 22% меньше объемов предыдущих 12 месяцев, в области строительства потребление может уменьшиться на 4%, до 32,9 млн тонн.