Спрос на сталь в российском машиностроении упал на 21% за девять месяцев с начала года

Российский машиностроительный сектор в течение девяти месяцев с начала 2022 года снизил потребление стали на 21% в годовом выражении. К концу года этот показатель может увеличиться, прогнозирует горно-металлургическая компания «Северсталь» в презентации, данные которой приводит ТАСС.
В документе указано, что за три квартала спрос на металлопродукцию со стороны машиностроения упал до 3,4 млн тонн. По итогам текущего года в этом секторе он может составить 4,5 млн тонн, что 22% меньше объемов предыдущих 12 месяцев, в области строительства потребление может уменьшиться на 4%, до 32,9 млн тонн.
Повышения спроса на сталь компания ожидает в энергетическом секторе. Здесь, по прогнозу «Северстали», потребление металлопродукции может вырасти на 25%, до 5,5 млн тонн.