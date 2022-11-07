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Зеленский присвоил бизнесмену из США Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени

Политика
Зеленский присвоил бизнесмену из США Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени

Бизнесмен из США Говард Баффетт был удостоен ордена Ярослава Мудрого V степени. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал подписчикам личного Telegram-канала, что обсудил с американским филантропом возможность его участия в фонде восстановления украинского государства.

«От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффетту орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире», — отметил Зеленский.

Ранее обладателем ордена Ярослава Мудрого II степени стал представитель Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Это произошло во время его встречи с украинским лидером в Киеве.
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